Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 12 декабря 2025 года.
Овнам лучше начать утро активно. Это может быть работа над проектом, физическая активность или практическое хобби. Любые занятия принесут ощутимый результат. Коллеги или друзья днем внезапно могут открыть вам путь к какой-то новой возможности — не сомневайтесь и действуйте, если захотите. Вечером уделите внимание отдыху, встречам с близкими или хобби.
Тельцам следует провести утро в домашних делах и заботе о себе, хорошим выбором будет поход в спортзал. Финансовые вопросы или мелкие проекты принесут результат, если действовать продуманно. Днем возможны новые идеи или предложения, которые реально помогают решить старые задачи.
Близнецам этим утром лучше решить все дела, связанные с общением. Отлично пройдут звонки, встречи, плановые обсуждения. Ближе ко дню появятся новые контакты или информация, которая поможет продвинуть текущие дела. После обеда вам удастся навести порядок в заметках и построить планы на будущее.
Ракам сегодня стоит полагаться исключительно на интуицию и эмоции. Первое чувство сегодня всегда будет самым верным. Утром вам скорее всего придется помочь близким с их делами, но это не займет много сил и времени. Днем также возможны просьбы от других людей. С ними уже придется повозиться. Вечером займитесь творчеством или хобби: день завершится ощущением реальной пользы и внутреннего удовлетворения.
Львам, как и Близнецам, в первой половине дня стоит заняться коммуникациями. Встреча, совместная деятельность или мини-проект с друзьями принесут ощутимый эффект. В течение дня в любом деле будьте внимательны, вымеряйте свои действия и решения. После обеда, если есть возможность, займитесь физической активностью или творчеством.
Утро Дев пройдет в планировании. Вы сможете навести порядок в голове и на рабочем столе. Постарайтесь как можно быстрее закончить все рабочие и домашние дела. Днем появятся советы, которые помогут в решении долгоиграющих вопросов. После обеда полезно посвятить время хобби, творчеству или самоподготовке.
Похожий прогноз и для Весов: утром вы закроете все обязанности, связанные с общением. Днем новые идеи или советы помогут решать отложенные задачи. После обеда полезно заняться творчеством, хобби или заботой о себе.
Скорпионам стоит потратить утро на незавершенные старые дела. Днем возможны форс-мажоры. Ситуация потребует от вас оперативности в принятии решений и практичности в работе. Во второй половине дня можно заняться обучением и развитием какого-нибудь навыка. Кроме того, спориться будет и работа над личным проектом.
С утра у Стрельцов возможны неожиданные визиты друзей. В разговоре со старыми знакомыми вы можете найти новые возможности. В течение дня, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, фиксируете свои шаги, чтобы не потерять прогресс. Во второй половине дня займитесь творчеством и физической активностью. Не лишней будет небольшая прогулка или пробежка.
Козерогам этот день поможет в подробностях распланировать свое ближайшее будущее. Наконец получится избавиться от путаницы и расставить все по полочкам. На протяжении дня вам будут поступать предложения о сотрудничестве. Некоторые из них помогут решить ряд вопросов. Однако стоит проявить осторожность и осмотрительность и не соглашаться со всем подряд.
Внимательность Водолеев в первой половину дня поможет найти способ решить надоевшую проблему. Вечернее время идеально подойдет для творческих проектов или решения мелких задач, на которые обидно тратить рабочее время. Под самый конец дня найдите время и для отдыха.
Утро Рыб пройдет в помощи близким. Всем внезапно понадобится ваша поддержка, порой даже материальная. В течение дня будут происходить ситуации, над которыми придется как следует поработать. Причем любая ошибка может привести к неприятным последствиям. Однако под вечер появится и время для того, чтобы расслабиться, передает Aif.ru.