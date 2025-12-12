Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Ракам сегодня стоит полагаться исключительно на интуицию и эмоции. Первое чувство сегодня всегда будет самым верным. Утром вам скорее всего придется помочь близким с их делами, но это не займет много сил и времени. Днем также возможны просьбы от других людей. С ними уже придется повозиться. Вечером займитесь творчеством или хобби: день завершится ощущением реальной пользы и внутреннего удовлетворения.