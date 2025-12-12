В Красноярском театре оперы и балета стартует новогодняя интермедия

Зрителей ждёт праздничное представление у ёлки: Кошка, Петух и Коза поспорят о том, чьи новогодние традиции лучше, а Дед Мороз и Снегурочка напомнят о главном — встречать Новый год вместе. Организаторы рекомендуют приходить в театр за полчаса до начала спектакля, чтобы успеть на представление.
Новогодняя интермедия будет проходить перед показами балета «Щелкунчик» в конце декабря и в январе, музыкальных сказок «VКрасной Шапочке», «Бременские музыканты», «Мечтайка и его друзья» и «Новые приключения Буратино», спектакля «#SНЕЖНАЯ*КОРОЛЕВА», а также оперы «Снегурочка».
Праздничная программа станет частью новогоднего репертуара театра в дни зимних каникул и будет сопровождать все детские и семейные спектакли этого периода.