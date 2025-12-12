Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ёлки районов и округов Хабаровского края украсили площадь им. Ленина

На ветвях 19 елей размещены главные символы региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

На площади им. Ленина продолжают обустраивать новогодний городок. Возле центральной ели появились 19 елок районов и округов Хабаровского края. Каждый муниципалитет, наряжая пушистую красавицу, постарался показать главные достопримечательности и символы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Лососёвая икра, рыба и национальные узоры, логотипы ведущих предприятий, чудеса природы отразили мастера в новогодних игрушках.

— Ёлка стала визитной карточкой муниципалитета, воплотив в ручных украшениях его уникальность. На ветвях размещены символы, отражающие историческое наследие, природу, традиции и гостеприимство Вяземского района, — рассказали в муниципалитете.

Сейчас идет голосование за лучшую елку. До 28 декабря каждый может перейти по ссылке и выбрать самую нарядную и праздничную новогоднюю красавицу.