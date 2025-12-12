Поздравление Руслана Болотова с Днем Конституции Российской Федерации

Основной закон — это не просто свод статей. Это прочный фундамент нашей жизни, надежный гарант прав и свобод каждого гражданина. Конституция закрепляет высшие ценности общества, равенство всех перед законом и справедливость. Именно эти принципы лежат в основе стабильного развития России и нашего единства.
В Иркутске в мире и согласии живут и трудятся представители разных народов и культур — и это многообразие является источником нашей силы. Конституция определяет общие цели и принципы, на которых мы вместе строим будущее, сохраняя уважение к истории и традициям Отечества.
Желаю всем жителям Иркутска благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в труде на благо нашего города и всей России!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.