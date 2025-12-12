Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад с двухдневным визитом

А накануне президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Индонезии Прабово Субианто. Тема переговоров также не раскрывалась. Однако позже стало известно, что иноднезийский лидер пригласил российского лидера с визитом в страну в 2026 или 2027 году. Для этого Прабово Субианто пообещал скорректировать свой рабочий график.