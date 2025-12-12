Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад с двухдневным визитом

В ночь на 12 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Туркмению. Глава государства примет участие, в том числе, в международном форуме в честь Международного года мира и доверия. Самолет с президентом на борту приземлился в аэропорту Ашхабада.
В президентском терминале аэропорта Ашхабада главу российского государства лично встретил председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
«Поздно так! Вы не спите!» — обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 4 утра.
Иван МАКЕЕВ.
Бердымухамедов отметил, что он не спит, когда в страну приезжают такие гости. Председатель народного совета поблагодарил российского лидера за принятое приглашение на торжественные мероприятия по случаю 30-летия провозглашения нейтралитета Туркмении.
Сделав памятное фото, политики отправились в гостиную для двусторонней встречи.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет несколько встреч с иностранными лидерами в ходе двухдневного визита в Туркменистан.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства проведет встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Ирака Абдул Латиф Рашидом.
В частности, встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом у Владимира Путина запланирована уже на 12 декабря. Однако темы, которые будут обсуждать лидеры, не раскрываются.
А накануне президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой Индонезии Прабово Субианто. Тема переговоров также не раскрывалась. Однако позже стало известно, что иноднезийский лидер пригласил российского лидера с визитом в страну в 2026 или 2027 году. Для этого Прабово Субианто пообещал скорректировать свой рабочий график.
Кроме того, перед поездкой в Ашхабад Путин провел в Кремле совещание, посвященное как общей обстановке в зоне проведения спецоперации, так и отдельным боям. Например, особое внимание было уделено успехам российской армии на севере Донецкой Народной Республики в районе Северска.