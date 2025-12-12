Почему антибиотики при ОРВИ опасны для детей: предупреждение от педиатра

«Иногда лечение с температурой превращается в самостоятельное назначение антибиотиков родителями. Не надо любое лечение острого респираторного заболевания, где в основе поражающего фактора выступают один вирус или группа вирусов, превращать в антибактериальное лечение!» — подчеркнула Ильенко.