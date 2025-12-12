Почему антибиотики при ОРВИ опасны для детей: предупреждение от педиатра

Давать ребенку антибиотики при первых признаках простуды — опасная ошибка. Многие родители начинают лечение неправильно, что только ухудшает состояние ребенка и тормозит выздоровление. Об этом KP.RU рассказала декан педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, врач-педиатр Лидия Ильенко.
«Иногда лечение с температурой превращается в самостоятельное назначение антибиотиков родителями. Не надо любое лечение острого респираторного заболевания, где в основе поражающего фактора выступают один вирус или группа вирусов, превращать в антибактериальное лечение!» — подчеркнула Ильенко.
По ее словам, антибиотики не работают против вирусов, которые вызывают большинство ОРВИ. Вместо помощи они снижают иммунитет. Гораздо важнее вовремя начать правильное лечение: обеспечить теплое питье, домашний режим, витаминную поддержку и обращаться к врачу при необходимости.
Ранее KP.RU писал, что в Россию пришел новый штамм вируса гриппа, из-за которого сезонная заболеваемость может вырасти. Специалисты уточнили, как отличить его от обычной простуды, помогают ли прививки и какие меры защиты врачи считают самыми эффективными.