Губернатор Травников и мэр Кудрявцев поздравили жителей региона с Днём конституции

"Эта дата — важнейшее событие в истории нашей страны. Конституция стала воплощением идей справедливости, суверенитета и независимости, за которые боролись наши предки и которые мы продолжаем защищать сегодня. Пусть наша Конституция и дальше служит надежным щитом на пути к благополучию и процветанию Отечества, а гордость за нашу страну и вера в ее светлое будущее вдохновляют каждого из нас на благие дела и новые достижения!- сказал Андрей Травников.