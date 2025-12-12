Ричмонд
Губернатор Травников и мэр Кудрявцев поздравили жителей региона с Днём конституции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравили жителей региона и города с Днём конституции. Основной закон Российской Федерации был принят 12 декабря 1993 года.

Источник: Сиб.фм

"Эта дата — важнейшее событие в истории нашей страны. Конституция стала воплощением идей справедливости, суверенитета и независимости, за которые боролись наши предки и которые мы продолжаем защищать сегодня. Пусть наша Конституция и дальше служит надежным щитом на пути к благополучию и процветанию Отечества, а гордость за нашу страну и вера в ее светлое будущее вдохновляют каждого из нас на благие дела и новые достижения!- сказал Андрей Травников.

«Конституция остаётся опорой для всей правовой системы и для решений, которые принимаются в интересах людей. Этот день напоминает о важном: сильное государство строится совместным трудом. Каждый из нас своим делом — в профессии, семье, городе — вносит вклад в развитие страны. Пусть в сердце каждого живет гордость за Россию, а День Конституции остается символом единства и веры в её будущее», — отметил Максим Кудрявцев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что губернатор Андрей Травников в эфире ОТС впервые подробно оценил, как меняется Новосибирск после прихода Максима Кудрявцева.