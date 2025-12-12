Продовольственные ярмарки ждут жителей и гостей Владивостока в эти выходные

Фермеры будут ждать своих покупателей с 9 утра в разных районах города.
Как рассказали в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии, на ярмарках будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также мясной, молочной и рыбной продукции. Горожане также смогут приобрести домашние кулинарные изыски и сладости к чаю.
В субботу, 13 декабря, домашняя продукция будет представлена на ярмарке в районе Жигура, 2б и в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
В воскресенье, 14 декабря, ярмарки развернутся по адресам: Жигура, 2б, Верхнепортовая, 2 г и Басаргина, 15.
Купить здесь продукты можно будет в течение всего дня, до 20:00, отмечает пресс-служба мэрии.