Продовольственные ярмарки ждут жителей и гостей Владивостока в эти выходные

Свежие продукты от местного производителя жители и гости Владивостока смогут приобрести на продовольственных ярмарках в эти выходные.

Фермеры будут ждать своих покупателей с 9 утра в разных районах города.

Как рассказали в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии, на ярмарках будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также мясной, молочной и рыбной продукции. Горожане также смогут приобрести домашние кулинарные изыски и сладости к чаю.

В субботу, 13 декабря, домашняя продукция будет представлена на ярмарке в районе Жигура, 2б и в центре города на Верхнепортовой, 2 г.

В воскресенье, 14 декабря, ярмарки развернутся по адресам: Жигура, 2б, Верхнепортовая, 2 г и Басаргина, 15.

Купить здесь продукты можно будет в течение всего дня, до 20:00, отмечает пресс-служба мэрии.