Гагин: по данным радиоперехватов в Покровске были англоговорящие наемники

Англоговорящие наемники были брошены командованием с боевиками ВСУ в Красноармейске. Как уточнил военно-политический эксперт Гагин, по данным радиоперехвата в эфир также звучала испанская речь.

Англо- и испаноговорящие наемники находились в Красноармейске (Покровске), рассказал aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя информацию источников о том, что в этих городах находят тела военных в военной форме НАТО. По его словам, это подтверждают данные радиоперехватов.

«Материалы радиоперехватов подтверждают, что в Красноармейске были иностранные наемнике. В эфире была и английская, и испанская речь. Английская чаще всего с акцентом, как язык международного общения. Испанская подтверждает, что там могли быть наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки», — отметил собеседник издания.

По словам Гагина, о том, что в Красноармейске были иностранные наемники, также сообщили и мирные граждане.

Военно-политический эксперт уточнил, что при большинстве найденных тел в военной форме НАТО нет документов. Это могут быть как наемники или офицеры НАТО, так и военные ВСУ. Гагин объяснил, что устанавливать личности этих военных будут по косвенным признакам.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше