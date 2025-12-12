В пивных барах Новосибирска появились стикеры, напоминающие о соблюдении ПДД

В Новосибирске одна из сетей пивных ресторанов присоединились к борьбе с пьяными водителями, разместив на дверях своих заведений предупреждающие стикеры. Такой проект стартовал совместно с Центром организации дорожного движения и региональной Госавтоинспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.
— Цель инициативы — привлечь к пропаганде безопасности на дорогах максимальное число единомышленников, — уточнили в пресс-службе.
На стикерах размещена информация, которая напоминает о недопустимости вождения в нетрезвом состоянии, а также о тяжелых последствиях таких нарушений, вплоть до уголовной ответственности.