В пивных барах Новосибирска появились стикеры, напоминающие о соблюдении ПДД

Сеть ресторанов разместили наклейки о безопасности дорожного движения в рамках совместного проекта ЦОДД и ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске одна из сетей пивных ресторанов присоединились к борьбе с пьяными водителями, разместив на дверях своих заведений предупреждающие стикеры. Такой проект стартовал совместно с Центром организации дорожного движения и региональной Госавтоинспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.

— Цель инициативы — привлечь к пропаганде безопасности на дорогах максимальное число единомышленников, — уточнили в пресс-службе.

На стикерах размещена информация, которая напоминает о недопустимости вождения в нетрезвом состоянии, а также о тяжелых последствиях таких нарушений, вплоть до уголовной ответственности.