Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная ёлка установлена на Татышева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главная новогодняя ёлка Красноярска уже появилась на Татышева. Пока она без игрушек и огней, но это только начало праздничной атмосферы.

Источник: НИА Красноярск

Уже идет строительство ледового городка, а остров постепенно превращается в зимнюю сказочную локацию для приятных прогулок.

Официальное открытие елки состоится 26 декабря.