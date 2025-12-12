Главная ёлка установлена на Татышева

Уже идет строительство ледового городка, а остров постепенно превращается в зимнюю сказочную локацию для приятных прогулок.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главная новогодняя ёлка Красноярска уже появилась на Татышева. Пока она без игрушек и огней, но это только начало праздничной атмосферы.
Уже идет строительство ледового городка, а остров постепенно превращается в зимнюю сказочную локацию для приятных прогулок.
Официальное открытие елки состоится 26 декабря.