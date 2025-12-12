В Красноярске этой зимой заработают 93 катка

На сегодняшний день готовы 90 ледовых площадок, еще на трех идут финальные работы. Каждый каток заливают минимум пять раз, формируя прочную многослойную поверхность, рассчитанную на большую нагрузку.
В этом сезоне на 36 катках будут работать теплые павильоны для переодевания и хранения инвентаря. На двух площадках — в пер. Вузовском, 15 и на ул. 60 лет Октября, 5 г — доступны заточка коньков и платный прокат.
Также с горожанами будут заниматься инструкторы. Они обучат основам катания и элементам хоккея. По словам инструктора Данила Севостьянова, площадки стабильно привлекают жителей всех возрастов, а помощь начинающим помогает им быстрее освоиться на льду.
Всю зиму специалисты будут следить за качеством покрытия: очищать катки от снега и при необходимости подливать лед.
Помимо катков, подготовлено 23 площадки для зимнего футбола, уточняют в мэрии. Поверхность утрамбовали и выровняли для комфортной игры. Любителям мотогонок на льду доступна площадка стадиона «Сибирь» на ул. Рейдовой, 43а.
