Эксперт Илья Анищенко назвал 5 поведенческих маркеров жертвы мошенников

Фанатичная вера и отрицание очевидного: жертва попадает в ловушку предвзятости подтверждения — ключевого когнитивного искажения. Она отвергает все факты и доводы, которые противоречат «легенде» мошенников (например, что это работают настоящие следователи), и хватается за любые мелочи, которые эту легенду подтверждают. Ложь и некорректное поведение: под давлением стресса человек начинает врать даже в мелочах. Вы можете заметить, что его слова противоречат невербальным сигналам: говорит «всё хорошо», но избегает взгляда, дёргается, потирает шею. Его речь может стать путаной, с паузами и «словами-паразитами» — это признаки колоссальной когнитивной нагрузки, ведь мозг вынужден постоянно поддерживать ложь. Анищенко отметил, что в подобной ситуации не стоит обвинять человека или читать ему нотации, лучше проявить спокойствие и дать поддержку. «Дайте понять, что вы на его стороне, а не против него. Предложите вместе перепроверить информацию, позвонив в официальную организацию (банк, полицию) по номеру с официального сайта. Ваша задача — не доказать его неправоту, а мягко вывести из-под контроля мошенников, став безопасным “мостиком” обратно в реальность», — посоветовал профайлер.