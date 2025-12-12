Эксперт Илья Анищенко назвал 5 поведенческих маркеров жертвы мошенников

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» выделил поведенческие маркеры, которые кричат об опасности громче любых слов. Телефон как центр вселенной: человек буквально не выпускает телефон из рук, резко хватает его при каждом уведомлении, носит экраном вниз. Он начинает уходить для разговоров «в тайне», а на прямые вопросы («Кто звонит?») отвечает раздражённо или лжёт.
Агрессия вместо общения: любая попытка выяснить, что происходит, наталкивается на стену. Вместо ответов — вспышки гнева, фразы «отстань», «ты ничего не понимаешь», «я сам разберусь». Это не просто плохое настроение. Это защитная реакция, запрограммированная мошенниками. «Если мы начинаем его расспрашивать — он начинает сильнее реагировать, потому что любые расспросы — это опасность», — пояснил он. Эмоциональная отстранённость и тревога: человек выглядит подавленным, задумчивым, постоянно взвинчен. Он не может сосредоточиться на обычных делах, потому что его мысли заняты «проблемой», которую ему навязали.
Фанатичная вера и отрицание очевидного: жертва попадает в ловушку предвзятости подтверждения — ключевого когнитивного искажения. Она отвергает все факты и доводы, которые противоречат «легенде» мошенников (например, что это работают настоящие следователи), и хватается за любые мелочи, которые эту легенду подтверждают. Ложь и некорректное поведение: под давлением стресса человек начинает врать даже в мелочах. Вы можете заметить, что его слова противоречат невербальным сигналам: говорит «всё хорошо», но избегает взгляда, дёргается, потирает шею. Его речь может стать путаной, с паузами и «словами-паразитами» — это признаки колоссальной когнитивной нагрузки, ведь мозг вынужден постоянно поддерживать ложь. Анищенко отметил, что в подобной ситуации не стоит обвинять человека или читать ему нотации, лучше проявить спокойствие и дать поддержку. «Дайте понять, что вы на его стороне, а не против него. Предложите вместе перепроверить информацию, позвонив в официальную организацию (банк, полицию) по номеру с официального сайта. Ваша задача — не доказать его неправоту, а мягко вывести из-под контроля мошенников, став безопасным “мостиком” обратно в реальность», — посоветовал профайлер.