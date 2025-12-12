Ричмонд
С 07:00 открыто движение на стратегических трассах юга и запада Казахстана

Объявлено об открытии движения на республиканских автодорогах, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

12 декабря 2025 года в 07:00 на следующих автодорогах Республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Кызылординская область:

автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240−1806 (граница Актюбинской области — г. Кызылорда).

Актюбинская область:

автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1153−1240 (п. Иргиз — граница Кызылординской области).

Алматинская область:

автодорога Республиканского значения «Конаев — Курты» — с 0 по 67 километр.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.