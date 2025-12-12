Королеву красоты неожиданно лишили титула из-за расистского скандала

В Финляндии разгорелся скандал вокруг национального конкурса красоты. Победительницу «Мисс Финляндия» Сару Дзафче лишили титула после обвинений в расизме.
Решение приняли организаторы конкурса после того, как в соцсетях распространился снимок с участием модели. На фотографии девушка жестом изображает насмешку над азиатами, сопровождая кадр подписью с упоминанием китайца. Публикация вызвала резонанс и волну критики.
После проверки организаторы объявили о лишении Дзафче короны. Титул передали другой участнице — Таре Лехтонен. В заявлении подчёркивается, что любые проявления расизма и дискриминации недопустимы и противоречат принципам конкурса.
Представители «Мисс Финляндия» принесли извинения всем, кого могла задеть публикация, и заявили, что конкурс придерживается ценностей уважения, равенства и человеческого достоинства. Судьба самой Дзафче в модельной индустрии пока остаётся под вопросом.
