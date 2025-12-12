Проект «Портрет Героя» в третий раз организовали в Приморье

В этом году в проекте — 104 портрета воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Преподаватели и студенты Приморского краевого художественного колледжа в различных техниках создают портреты, где на каждом есть QR-код, он ведет в ожившую историю об изображенном герое. В течение года выставка портретов курсирует по муниципалитетам, выставляется в учебных заведениях. Ее посетили уже более 60 тысяч человек.