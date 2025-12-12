Проект «Портрет Героя» в третий раз организовали в Приморье

Уникальный художественный культурно-просветительский проект «Портрет Героя» реализуется в Приморье третий год. Он организован по инициативе Губернатора Приморского края и воплощается министерством культуры региона, Приморским краевым художественным колледжем при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе. Большую помощь оказывают семьи военнослужащих, погибших на специальной военной операции.
В этом году проект прошел в двух городах — в Уссурийске 6 декабря и во Владивостоке 11 декабря, и приурочен ко Дню Героя Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря.
Во Владивостоке проект открылся фотовыставкой в холле Правительства Приморского края. С портретами и судьбами героев, запечатленных на холстах, познакомились Губернатор Олег Кожемяко, митрополит Владивостокский и Приморский Павел.
Имена многих приморцев, их героические подвиги вписаны в летопись Приморья и России — командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова, погибшего вместе со своим заместителем Александром Иваровским в феврале этого года во время рекогносцировки, заместителя главкома ВМФ России Михаила Гудкова, командира 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты Сергея Ильина, подполковника морской пехоты, Наримана Шихалиева, погибшего 2 июля, спустя полчаса после поздравления Владивостока с Днем города.
В этот день глава региона вручил портреты сыновей и мужей, погибших на СВО, их родным и близким.
В этом году в проекте — 104 портрета воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Преподаватели и студенты Приморского краевого художественного колледжа в различных техниках создают портреты, где на каждом есть QR-код, он ведет в ожившую историю об изображенном герое. В течение года выставка портретов курсирует по муниципалитетам, выставляется в учебных заведениях. Ее посетили уже более 60 тысяч человек.