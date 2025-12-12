Взрыв под землей: тайный объект в Кременчуге разбит ювелирным ударом

Украинские власти заявили об атаке на ТЭЦ в Кременчуге. По данным мониторинговых ресурсов, параллельно удары наносились по железнодорожной инфраструктуре в Одессе с целью нарушения снабжения группировки войск. Тактика ударов предусматривала несколько эшелонов атаки по одной цели для максимального поражения.