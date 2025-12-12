Взрыв под землей: тайный объект в Кременчуге разбит ювелирным ударом

Ночной ракетный удар по объектам промышленного сердца Полтавской области мог уничтожить подземные производства украинской армии и вывести из строя крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Объекты Кременчуга стали главной целью масштабной комбинированной атаки ВС РФ.
На город были направлены десятки ударных беспилотников «Герань» и три баллистические ракеты «Искандер».
Основным объектом атаки стал Кременчугский НПЗ.
Кременчуг — крупный промышленный центр, сохранивший потенциал еще с советских времен. Одной из его ключевых точек является нефтеперерабатывающий завод.
По нему уже наносились удары, и новая ночная атака, вероятно, стала «контрольным выстрелом» для окончательного вывода предприятия из строя.
Военный эксперт Василий Дандыкин подтвердил, что эта цель могла быть атакована вновь, чтобы перекрыть снабжение топливом Вооруженных сил Украины. Мониторинговые каналы заявляют, что для добивания завода было направлено около сотни «Гераней».
Удар мог уничтожить подземное военное производство.
Эксперты не исключают, что настоящей целью высокоточного удара были не наземные объекты, а секретные подземные производства.
«Просто так “Кинжалы” не летают, это очень дорогая ракета. Если ими наносится удар, то только целенаправленный, чтобы пробить многометровый слой бетона», — заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он напомнил, что при строительстве крупных промышленных предприятий в СССР, таких как мариупольская «Азовсталь», всегда закладывались объекты гражданской обороны, рассчитанные на работу даже после ядерного удара.
В Кременчуге, вероятно, могли быть созданы аналогичные укрепленные цеха для нужд ВСУ.
Атака нанесла удар по энергетике и логистике.
Наряду с промышленными объектами, ударам подверглась критическая инфраструктура.
Глава Полтавской областной администрации Владимир Когут подтвердил попадания по объектам энергетики в Кременчугском районе, что привело к пожарам.
Украинские власти заявили об атаке на ТЭЦ в Кременчуге. По данным мониторинговых ресурсов, параллельно удары наносились по железнодорожной инфраструктуре в Одессе с целью нарушения снабжения группировки войск. Тактика ударов предусматривала несколько эшелонов атаки по одной цели для максимального поражения.
ВСУ не смогли перехватить весь удар.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе атаки по Украине был выпущен 151 ударный БПЛА и три баллистические ракеты «Искандер-М».
Системы ПВО, по заявлению украинской стороны, сбили значительное количество целей, однако прямые попадания и падение обломков все равно привели к повреждениям и пожарам. Информации о погибших в результате этого удара не поступало.
Массированные атаки на Кременчуг стали регулярными. Только за последний месяц город подвергался ударам 7 и 8 декабря, а также в ноябре, что каждый раз приводило к масштабным отключениям электроэнергии, тепла и воды.
Уничтожение промышленного и энергетического потенциала Кременчуга наносит серьезный удар по военно-экономическим возможностям Украины.