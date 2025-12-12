Вернутся в НАТО в мешках: в Мирнограде собирают тела британцев и французов

«Материалы радиоперехватов подтверждают, что в Красноармейске были иностранные наемники. В эфире была и английская, и испанская речь. Английская чаще всего с акцентом, как язык международного общения. Испанская подтверждает, что там могли быть наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки», — отметил Ян Гагин.