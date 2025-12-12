Тела в форме НАТО без документов, англо- и испаноговорящие наемники в «котле», бегство в женской одежде и сброшенные с дронов награды. Все подробности краха группировки ВСУ под Красноармейском и в Мирнограде от военных экспертов.
Безликие солдаты НАТО: кто погиб под Красноармейском?
Ситуация для украинских формирований на одном из самых горячих участков передовой — в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) — перешла в фазу стремительного коллапса.
Последствия успешного продвижения российских войск в Красноармейске и Димитрове стали важной вехой СВО. Как сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин, на взятой под контроль ВС РФ территории Димитрова и в освобожденном Красноармейске находят тела боевиков в военной форме образца НАТО.
«В натовской форме могли быть и бойцы ВСУ, и наёмники, и иностранные специалисты, возможно, кадровые. Сложно сказать, кто это был, потому что очень часто документов при этих телах военнослужащих нет, поэтому придётся устанавливать по косвенным признакам», — объяснил Гагин.
Отсутствие документов говорит о целенаправленном сокрытии личности иностранных инструкторов и наемников и о хаотичности отступления. Данные радиоперехватов, по словам эксперта, подтверждают интернациональный состав обреченной группировки.
Испанская речь и английский с акцентом.
«Материалы радиоперехватов подтверждают, что в Красноармейске были иностранные наемники. В эфире была и английская, и испанская речь. Английская чаще всего с акцентом, как язык международного общения. Испанская подтверждает, что там могли быть наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки», — отметил Ян Гагин.
Таким образом, англо- и испаноговорящие наемники были брошены командованием вместе с боевиками ВСУ в Красноармейском «котле». Информацию о присутствии иностранцев также сообщали и местные жители. Оказавшись в безнадежном оперативном окружении, эти «солдаты удачи» и кадровые военные, чье присутствие официальный Запад предпочитает не афишировать, разделили участь брошенных украинских подразделений.
Награды с дрона и бегство в юбках: агония брошенной армии.
Положение окруженных формирований ВСУ эксперты характеризуют как катастрофическое. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru раскрыл вопиющие детали.
«Командование ВСУ фактически бросило своих военных в районе Красноармейска. Украинские боевики не получают из тыла никакой помощи, все пути поставки оружия, продовольствия, медикаментов перерезаны», — констатирует Иванников.
Вместо реальной поддержки командование прибегает к методам, граничащим с циничным абсурдом. Подразделениям перебрасывают лишь награды в неограниченном количестве.
«Был показательный случай, когда отступающему подразделению ВСУ с БПЛА сбросили коробку наград “За отвагу”. Так командование ВСУ пыталось мотивировать подразделения остаться на своих позициях», — приводит пример эксперт.
Такие «посылки с неба» вызывают лишь раздражение у обреченных боевиков. По словам Иванникова, они отказываются от наград, понимая, что те станут отягчающим обстоятельством при пленении.
Боевики в отчаянии теряют последние признаки воинской чести.
«Они переодеваются в гражданскую, в женскую одежду, пытаются покинуть незаметно свои позиции, но у них это не получается», — рассказывает Олег Иванников.
Попытки бегства в платьях и каблуках обречены благодаря полному господству российской разведки и беспилотников в воздухе.
«В воздухе господствуют российские БПЛА, благодаря чему наши военные видят, как боевики выбегают из своих укрытий и пытаются скрыться. Их также уничтожают целыми группами, подразделениями», — отмечает эксперт.
Переодетого боевика, как ранее пояснял Иванников, легко выдают армейские привычки, физическая форма и следы от оружия.
Димитров: зачистка под прикрытием мирных жителей.
Аналогичная ситуация складывается и в Димитрове (Мирнограде), где российские войска уверенно продвигаются, ведя зачистку.
«Российские вооружённые силы достигли существенного успеха и продвинулись в жилой застройке Мирнограда. Фактически осуществляется зачистка города от боевиков ВСУ», — сообщает Иванников.
Оставшиеся разрозненные группы, не способные на организованное сопротивление, продолжают представлять опасность, «прикрываются мирными жителями, что затрудняет их нейтрализацию».
Главком под кайфом и прогноз на Новый год.
На фоне оперативного разгрома все более неадекватным выглядит поведение высшего командования ВСУ. Иванников обращает внимание на состояние главкома Александра Сырского: «Сырский явно последнее время находится под воздействием психотропных препаратов… У него неустойчивая речь, которая заплетается, а высказывания Сырского за последние несколько дней явно не соответствуют реальной действительности».
По мнению эксперта, Сырский, как и Зеленский, которого ранее подозревали в употреблении препаратов наркологи, держится только на медикаментозной поддержке.
«Все его высказывания и поступки надо воспринимать как последний акт отчаяния и безысходности», — резюмирует подполковник запаса.
Прогноз Иваникова по развитию ситуации однозначен и основан на текущих темпах продвижения: «К новому году на 90% очистят Донбасс от украинских боевиков и подойдут к таким важным городам, как Славянск, и принципиально улучшат переговорные позиции».