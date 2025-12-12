Ричмонд
Минтранс Приморья сообщил о завершении ремонта дороги в Раздольном

Подрядчик обновил 7,3 км подъезда к селу от трассы со стороны Кипарисово.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Раздольное Надеждинского округа завершается ремонт подъездной дороги: специалисты «Стройдорсервиса» обновили 7,3 километра от въезда со стороны Кипарисово. Об этом сообщил Telegram-канал Минтранса Приморского края. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

По информации министерства, в ходе ремонта подрядчик заменил слабые грунты в основании дороги на скальные, уложил новое асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины и нанёс разметку. Сейчас на участке заканчивают установку дорожных знаков и леерного ограждения.

Минтранс также сообщает, что вдоль дороги устанавливают новые автобусные павильоны (17 штук), оборудуют посадочные площадки, заездные карманы и тротуары у остановок. В ведомстве подчёркивают, что эти работы выполняют в рамках нацпроекта, который нацелен на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение безопасности движения.