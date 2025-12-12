Минтранс Приморья сообщил о завершении ремонта дороги в Раздольном

Минтранс также сообщает, что вдоль дороги устанавливают новые автобусные павильоны (17 штук), оборудуют посадочные площадки, заездные карманы и тротуары у остановок. В ведомстве подчёркивают, что эти работы выполняют в рамках нацпроекта, который нацелен на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение безопасности движения.