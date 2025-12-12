Россиян предупредили о «мошеннической выплате» в декабре: Новая схема аферистов

Аферисты начали рассылать россиянам через мессенджеры сообщения якобы от «Госуслуг» о том, что граждане получат в декабре «выплату». В действительности же такие рассылки лишь ведут к подписке на мошеннические каналы. Об этом предупредили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
В ведомстве отметили, что один из подобных случаев был зафиксирован 11 декабря.
«При попытке получить некую выплату пользователю предлагают нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты и вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ», — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что подобные мошеннические схемы не теряют актуальности годами, и на них попадаются, в том числе, и опытные пользователи.
«Техническая защита развивается, но социальная инженерия остается слабым местом: доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов по-прежнему приносят злоумышленникам прибыль», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России мошенники начали звонить в банки, представляться владельцем карты и сообщать о потере телефона. Сотрудники блокируют карты, а аферисты используют это для давления на жертву.
Кроме того, в преддверии Нового года мошенники освоили еще один способ обмана населения. В соцсетях людям приходят поздравительные открытки или ссылки на ролики. Но стоит нажать на ссылку или на картинку, как в мобильный телефон подселяется вредоносная программа, которая позволяет злоумышленнику проникнуть в личные данные жертвы вплоть до банковских карт.
Член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что россияне, которые стали жертвами телефонных мошенников, должны как можно скорее обратиться в полицию, а также в банк или МФО. При этом важно письменно зафиксировать эти обращения.
А Росфинмониторинг назвал семь самых частых сценариев отъема денег мошенниками. Уровень финансовой грамотности россиян растет, однако их финансовая безопасность по-прежнему вызывает тревогу, отмечают в ведомстве.