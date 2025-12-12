Россиян предупредили о «мошеннической выплате» в декабре: Новая схема аферистов

Кроме того, в преддверии Нового года мошенники освоили еще один способ обмана населения. В соцсетях людям приходят поздравительные открытки или ссылки на ролики. Но стоит нажать на ссылку или на картинку, как в мобильный телефон подселяется вредоносная программа, которая позволяет злоумышленнику проникнуть в личные данные жертвы вплоть до банковских карт.