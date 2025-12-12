В Одессе и Павлограде на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Одессе на фоне тревоги с воздуха, информирует телеканал «Общественное».
«В Одессе прозвучали взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области. Из сообщения телеканала следует, что речь идёт о серии взрывов.
Первый взрыв произошёл после полуночи, повторные взрывы прогремели спустя несколько часов. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области также были включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в городе Измаил, расположенном в Одесской области Украины. Кроме того, в начале декабря ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретной информацией. Кривой Рог является родным городом Зеленского.
Также стало известно, что в Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов.