В Омской области дети-инвалиды получат электронные сертификаты на реабилитацию

На территории Омской области начнет действовать новый пилотный проект Социального фонда России. С января 2026 года детям с инвалидностью будут выдавать электронные сертификаты для комплексной реабилитации и абилитации. Участниками программы станут несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет — те, кому статус «ребенок-инвалид» присвоили впервые.