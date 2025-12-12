В Омской области дети-инвалиды получат электронные сертификаты на реабилитацию

На территории Омской области начнет действовать новый пилотный проект Социального фонда России. С января 2026 года детям с инвалидностью будут выдавать электронные сертификаты для комплексной реабилитации и абилитации. Участниками программы станут несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет — те, кому статус «ребенок-инвалид» присвоили впервые.
Электронный сертификат будет оформляться территориальным органом фонда автоматически, на основании данных от учреждения медико-социальной экспертизы. Заявления писать не придется. Средства сертификата получатели смогут направить не только на оплату 21-дневного курса реабилитации, но и на сопутствующие расходы: проживание и питание ребенка и сопровождающего его лица.
Воспользоваться правом необходимо в течение 12 месяцев с момента установления инвалидности. Фонд также предоставит поддержку с проездом к месту реабилитации.
Пилотный проект стартовал в 2022 году. С 1 января 2026 года его география расширится с 6 до 22 субъектов РФ.
Ранее мы рассказали, что омичам подтвердили планы работы над проектами метротрама и метротролла.