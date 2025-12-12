Иванников: Киев и кураторы из MI6 получат ответ за атаку с дронами из фур

«Ответ будет находиться в военной плоскости. Киевскому режиму вместе с кураторами из MI-6 нужно приготовиться к тому, что им придётся претерпеть страшное наказание. Без ответа такие террористические акты никогда не остаются. В России есть опытные специалисты, которые могут достойным образом ответить и подготовить операцию в отношении киевского режима, ничуть не менее значимую по своим параметрам, нежели операция “Паутина”», — подчеркнул эксперт.