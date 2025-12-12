Иванников: Киев и кураторы из MI6 получат ответ за атаку с дронами из фур

Киевскому режиму и британской разведке MI-6 стоит приготовится к тому, что они понесут страшное наказание за операцию по запуску дронов из фур «Паутина», заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Ответ будет находиться в военной плоскости. Киевскому режиму вместе с кураторами из MI-6 нужно приготовиться к тому, что им придётся претерпеть страшное наказание. Без ответа такие террористические акты никогда не остаются. В России есть опытные специалисты, которые могут достойным образом ответить и подготовить операцию в отношении киевского режима, ничуть не менее значимую по своим параметрам, нежели операция “Паутина”», — подчеркнул эксперт.
Напомним, 1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Операцию «Паутина» на территории РФ готовили Артем и Екатерина Тимофеевы*, их курировала СБУ. По данным WSJ, за несколько дней до начала операции они уехали из России.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.