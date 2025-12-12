Минтранс Омской области определится с судьбой подземки

Главная причина поиска альтернатив — финансовая. Напомним, ещё в 2021 году стоимость завершения стройки оценивалась в около 35 млрд рублей, которые региону в одиночку не поднять. С 2019 года незавершённые объекты находятся на консервации, ожидая федерального решения и финансирования.