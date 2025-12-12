Минтранс Омской области определится с судьбой подземки

Судьба долгостроя № 1 в Омске — метрополитена — снова в центре внимания. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Хафизов в ответ на вопрос горожанина в соцсетях подтвердил, что власти ищут оптимальный вариант реализации проекта.
«Рассматривается возможность объединить метрополитен с трамвайной сетью или создать транспортную систему “Метротролл — Омск”», — заявил министр.
Таким образом, чиновник официально обозначил два возможных сценария вместо классического метро: «метротрам» (подземно-наземная трамвайная система) или «метротролл» (аналогичная система на базе троллейбусов).
Главная причина поиска альтернатив — финансовая. Напомним, ещё в 2021 году стоимость завершения стройки оценивалась в около 35 млрд рублей, которые региону в одиночку не поднять. С 2019 года незавершённые объекты находятся на консервации, ожидая федерального решения и финансирования.
В последнее время на площадке заметна активность. В конце ноября горожане сообщали о вырубке растительности у котлованов. 9 декабря на портале госзакупок появился контракт на техническое обследование конструкций станции «Кристалл».
В Минтрансе эту деятельность объясняют работами по содержанию и эксплуатации объекта. Примечательно, что срок консервации левобережного участка метро, по решению суда, истёк 10 декабря 2025 года, что могло подтолкнуть к началу обследования.
Ранее мы сообщали, что фирма «Стройгеопроект» (Москва) выиграла тендер на техническое обследование состояния конструкций недостроенного омского метрополитена.