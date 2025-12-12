Ни одного превышения: радиационный фон в Приморье остаётся в пределах нормы

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» продолжает плановый контроль радиационной обстановки в регионе. В рамках мониторинга проводятся замеры гамма-фона на территории края, анализируется качество морской воды Японского моря и содержание радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.
«В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС “Фукусима” за 11 месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 11 месяцев 2025 года в 20 муниципальных районах выполнено 1 040 замеров мощности дозы гамма-излучения. Показатели находятся в пределах естественного фона — от 0,10 до 0,16 мкЗв/час (в среднем — 0,12 мкЗв/час), что соответствует многолетним данным.
Также в этом году проанализировано 100 образцов рыбы (минтай, тихоокеанский лосось, треска) на содержание цезия-137 и стронция-190. Во всех случаях уровни радионуклидов не превысили установленные гигиенические нормативы.