Ни одного превышения: радиационный фон в Приморье остаётся в пределах нормы

«В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС “Фукусима” за 11 месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года», — говорится в сообщении.