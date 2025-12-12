Во Владивостоке началась заливка хоккейных коробок и катков

В общей сложности этой зимой будут функционировать 52 ледовых объекта во дворах жилых домов, отмечает пресс-служба мэрии. Еще 19 зальют на территориях образовательных учреждений. Важно отметить, что за оборудование хоккейных коробок возле школ отвечает управление образования администрации Владивостока.