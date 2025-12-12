Во Владивостоке началась заливка хоккейных коробок и катков

Основные работы подрядные организации проводят в вечернее и ночное время. Заказчиком выступает муниципальная спортивная школа «Лидер».
«Для создания качественного льда необходима стабильная минусовая температура на уровне −7…-10 °C. Мы используем технологию нанесения воды тонкими слоями толщиной 3−5 мм, обеспечивая полное замерзание каждого слоя перед нанесением следующего. Это позволяет создать прочное и ровное ледовое покрытие», — рассказал Тарас Маслов, директор муниципальной спортивной школы «Лидер».
В общей сложности этой зимой будут функционировать 52 ледовых объекта во дворах жилых домов, отмечает пресс-служба мэрии. Еще 19 зальют на территориях образовательных учреждений. Важно отметить, что за оборудование хоккейных коробок возле школ отвечает управление образования администрации Владивостока.
Помимо этого, на стадионе «Авангард» откроют самый большой городской каток для взрослых и детей. Его открытие запланировано ближе к январским праздникам.