В Омске 14 декабря пройдёт парад Дедов Морозов

Фестиваль, ставший уже традиционным, соберёт главных новогодних персонажей, которые будут участвовать в дефиле на главной сцене парка «Зелёный остров». В программе — не только участие Дедов Морозов, но и множество развлекательных мероприятий для всей семьи, включая конкурсы и забавы. Зрители смогут проголосовать за команду, которая, по их мнению, продемонстрирует наибольшую креативность и яркость.