В Омске 14 декабря пройдёт парад Дедов Морозов

Новогодний фестиваль запланирован в парке «Зелёный остров».

Источник: Om1 Омск

14 декабря в Омске на Зелёном острове пройдёт фестиваль-конкурс «Культурный код Нового года: Сибирские Забавушки». Об этом сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска». Мероприятие, которое начнётся в 16:00, порадует омичей ярким парадом Дедов Морозов и театрализованными забавами.

Фестиваль, ставший уже традиционным, соберёт главных новогодних персонажей, которые будут участвовать в дефиле на главной сцене парка «Зелёный остров». В программе — не только участие Дедов Морозов, но и множество развлекательных мероприятий для всей семьи, включая конкурсы и забавы. Зрители смогут проголосовать за команду, которая, по их мнению, продемонстрирует наибольшую креативность и яркость.

Мероприятие пройдёт при свободном входе для всех желающих.