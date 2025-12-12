В Омске 14 декабря пройдёт парад Дедов Морозов

14 декабря в Омске на Зелёном острове пройдёт фестиваль-конкурс «Культурный код Нового года: Сибирские Забавушки». Об этом сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска». Мероприятие, которое начнётся в 16:00, порадует омичей ярким парадом Дедов Морозов и театрализованными забавами.
Фестиваль, ставший уже традиционным, соберёт главных новогодних персонажей, которые будут участвовать в дефиле на главной сцене парка «Зелёный остров». В программе — не только участие Дедов Морозов, но и множество развлекательных мероприятий для всей семьи, включая конкурсы и забавы. Зрители смогут проголосовать за команду, которая, по их мнению, продемонстрирует наибольшую креативность и яркость.
Мероприятие пройдёт при свободном входе для всех желающих.