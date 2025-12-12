Казахстанцам запретили тратить пенсионные накопления на пластические операции

Казахстанцы уже не раз сталкиваются с приостановкой приема заявок на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для оплаты медицинских услуг. Сначала в Казахстане запретили использовать накопления на лечение зубов из-за нецелевого использования средств. Затем вырос спрос на использование пенсионных накоплений для офтальмологических услуг. После этого приостановили прием заявок и на них.
Далее в Казахстане начали набирать популярность пластические операции. Количество заявок на такие услуги выросло сразу в 130 раз. Если ранее в месяц поступало в среднем по 16 заявок на стоматологические и офтальмологические услуги, то в сентябре, когда за «пенсионку» запретили лечить зубы, их количество выросло до 123. В октябре количество заявок достигло 1 844, а в ноябре — 3 878.
За первые 8 дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2 093 заявки на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня. Общая сумма поступивших заявок достигла 1,8 млрд тенге.
В связи с аномальным ростом «Отбасы банк» принял решение с 12 декабря прекратить прием заявок на использование ЕПВ для пластических операций с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков. Поступившие до этого момента 6 294 заявки будут рассмотрены.
Причина приостановки связана с тем, что резкий рост, скорее всего, связан с нецелевым использованием пенсионных излишков. Проще говоря, есть вероятность, что граждане просто использовали ЕПВ для обналичивания средств.