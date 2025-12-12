Казахстанцам запретили тратить пенсионные накопления на пластические операции

Далее в Казахстане начали набирать популярность пластические операции. Количество заявок на такие услуги выросло сразу в 130 раз. Если ранее в месяц поступало в среднем по 16 заявок на стоматологические и офтальмологические услуги, то в сентябре, когда за «пенсионку» запретили лечить зубы, их количество выросло до 123. В октябре количество заявок достигло 1 844, а в ноябре — 3 878.