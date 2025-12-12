Украинское командование при попытках деблокировать котлы в первую очередь пытаются вытащить высокопоставленных офицеров НАТО, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее газета The Guardian писала, что Британия впервые признала гибель своего военного на Украине. Погибшим оказался младший капрал Джордж Хули. Он служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
«На Украине помимо британских военных есть французы, немцы, поляки. Это подтверждают радиоперехваты. НАТО с первых дней начала специальной военной операции, а еще периода подготовки, с Майдана, прилагают все усилия для того, чтобы натаскать ВСУ по натовским стандартам, обеспечить натовским оружием, обучить работе на натовской технике и технике ведения боя», — отметил Липовой.
Бойцы РФ при освобождении населенных пунктов находят шевроны военных НАТО и подтверждения того, что до недавнего времени на опорных пунктах были натовские инструкторы.
«Когда ВСУ пытаются деблокировать котлы, у них главная задача — вытащить высокопоставленных офицеров НАТО, чтобы не быть уличенными в том, что НАТО давно непосредственно принимает участие в конфликте на Украине», — резюмировал Липовой.
Ранее генерал-майор Липовой сообщил, что на Украине находится до 250 британских наемников, порядка 40 погибли.