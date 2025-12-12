«На Украине помимо британских военных есть французы, немцы, поляки. Это подтверждают радиоперехваты. НАТО с первых дней начала специальной военной операции, а еще периода подготовки, с Майдана, прилагают все усилия для того, чтобы натаскать ВСУ по натовским стандартам, обеспечить натовским оружием, обучить работе на натовской технике и технике ведения боя», — отметил Липовой.