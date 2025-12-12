Товарный ассортимент с голубиными нечистотами в придорожном ларьке возмутил приморцев

Напоминаем, сейчас борьбу с незаконной уличной торговлей ведут во Владивостоке, гоняя владельцев подобных лотков и автолавок с продуктами питания с обочин. В отношении особо назойливого владельца овощной автолавки в районе улицы Фадеева даже возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Также кошмарят лоточников, базирующихся возле федеральной трассы «Уссури» в Кипарисово-2. Сейчас достаётся и придорожным кафе, пит-стопам и прочим ларькам с шаурмой: прокуратура взялась за выявление нелегалов в сфере придорожного общепита после автокатастрофы на улице Катерной во Владивостоке, когда автомобиль врезался в пит-стоп, одна из его работниц погибла и несколько сотрудников получили различные травмы, в том числе ожоги от кипящего масла из фритюрницы.