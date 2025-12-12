Овечкин стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1800 очков

Овечкин отдал ассист в матче с «Каролиной». Видео © Х / Washington Capitals.
Российский нападающий стал одиннадцатым игроком в истории лиги, кому покорилась отметка в 1800 очков. Ране это делали Уэйн Гретцки (3237), Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940), Сидни Кросби (1919), Марио Лемье (1895), Джо Сакик (1829) и Марсель Дионн (1816).
А в предыдущей игре против «Коламбуса» российский форвард не набрал очков, но его команда одержала победу со счётом 2:0. В текущем сезоне в активе форварда 14 голов и 16 передач за 31 матч.
