У жителей Башкирии выявляют гонконгский грипп. В республике наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Как сообщают в Роспотребнадзоре по РБ, за прошлую неделю было зафиксировано более 70 тысяч заболевших. Уровень активности сопоставим с прошлыми эпидемическими сезонами. Основную долю (около 80%) среди циркулирующих возбудителей составляют респираторные вирусы негриппозной природы. Среди собственно вирусов гриппа преобладает грипп A (H3N2).
«Грипп, который мы сейчас выявляем, это на 80% “гонконгский” — грипп А (H3N2). Все случаи мы мониторируем», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ожидается, что этот штамм сохранит лидирующие позиции, так как в прошлом сезоне его активность была низкой.
Отметим, что инфекция начинается с трудносбиваемой температуры под 40 градусов и сильной ломоты во всем теле. Впоследствии клиническая картина часто дополняется рвотой, диареей, насморком и кашлем. Состояние заболевших ухудшается чрезвычайно быстро: взрослым становится хуже за считаные часы, а дети становятся слабее еще быстрее, у них краснеют глаза и усиливается боль в теле.