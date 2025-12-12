Министерство обороны России объявило об освобождении села Лиман в Харьковской области. Этот тактический успех бойцов группировки войск «Север» может иметь серьезные оперативные последствия для всего харьковского направления. Как проходила операция по освобождению населенного пункта, рассказали эксперты.
Командование ВСУ бросило своих солдат в Лимане.
Однако ключевой деталью, раскрывающей масштаб произошедшего, стало не сухое сообщение ведомства, а слова источника в силовых структурах. Он рассказал, как именно развивались события в Лимане.
«Из Лимана противник, по большому счету, сбежал. Украинское командование пыталось удержать людей на позициях, но уровень дисциплины и морально-психологического состояния был крайне низкий. Личный состав бежал в основном в прилегающий лес либо сдавался в плен», — приводит подробности собеседник aif.ru.
Эта информация указывает не просто на отступление, а на потерю управления и развал обороны, что военные эксперты называют серьезным провалом.
Освобождение Лимана открывает путь на Харьков.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук сразу оценил стратегический потенциал этого успеха. По его словам, взятие Лимана нарушает логистику ВСУ и создает для российских войск новую возможность.
«Освобождение Лимана откроет для России возможность дойти до Харькова к Новому году», — отмечает Матвийчук.
При этом он уточняет, что штурм такого крупного города, как Харьков, маловероятен. Эксперт прогнозирует иные действия: «Будут осуществляться определенные оперативные действия, направленные на разделение и освобождение города».
Славянск и Краматорск возьмут до конца зимы.
Пока на севере обсуждают Харьков, на донецком направлении звучат прогнозы по другим ключевым городам. Военный эксперт Юрий Кнутов дает конкретный и смелый прогноз.
«В течение зимы Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск», — заявляет Кнутов.
Свою уверенность он подкрепляет логикой: «Вести боевые действия по взятию крупного населенного пункта зимой легче, чем в другое время года». Успех, по его мнению, будет зависеть от того, на какие рубежи российская армия выйдет в ближайшие недели.
Российские бойцы передали «привет» ВСУ их же гранатами.
На фоне оперативных успехов в войсках отмечается высокий боевой дух. В социальных сетях активно обсуждаются эпизоды боев, где российские подразделения эффективно используют трофейное вооружение против отступающего противника. Это не только наносит материальный ущерб, но и оказывает мощное деморализующее воздействие.
Под Красноармейском ликвидировали диверсионную группу.
Еще одним важным событием дня стала ликвидация под Красноармейском диверсионно-разведывательной группировки. Такие операции критически важны для обеспечения безопасности тыла и защиты мирных жителей на освобожденных территориях от террористических угроз.
Зачистка Северска завершена.
Напомним, что ранее Минобороны показало кадры с территории освобожденного Северска в ДНР. «Зачистку города от ВСУ завершили подразделения 123-й и 6-й гвардейской мотострелковой бригад», — доложило ведомство. Эта работа «Южной» группировки войск закрепляет успехи в Донбассе.
Российская армия продолжает наступление на всех направлениях линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ вынуждены бежать или сдаваться.