Охота на семейную пару агентов ГУР: возмездие за атаку дронов с фур

Подготовкой операции «Паутина» по запуску дронов из фур на территории России занималась семейная пара Артем* и Екатерина* Тимофеевы, их курировала СБУ, пишет WSJ в большой статье.
Супруги поддерживали Евромайдан и свержение власти на Украине, а в 2018 году переехали в Россию. Позже их нашли украинские спецслужбы. Перед тем, как приступить к подготовке к операции, Тимофеевых проверили на полиграфе во Львове. После этого их перенаправили в Россию. На границе в РФ их допрашивали более трех часов, но в итоге пропустили.
Операция дважды едва не сорвалась. Изначально ее планировалось осуществить 9 мая, но водители отмечали майские праздники, выпивали алкоголь, из-за чего СБУ перенесла операцию на начало июня.
За несколько дней до операции Тимофеевы покинули Россию.
Семья диверсантов могла сбежать в Британию.
Семья диверсантов Тимофеевых* может скрываться в Великобритании или Австралии, откуда их не экстрадируют в РФ, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Они могли выбрать страну, у которой нет обязательств перед Российской Федерацией по выдаче террористов и преступников. Это государство должно быть как минимум в плохих отношениях с российской правоохранительной и судебной системами. Это может быть Великобритания или Австралия, где российские дипломаты не смогут добиться выдачи преступников», — сказал Иванников.
При этом вариант размещения в Европе он исключил из-за «слишком очевидного примера летчика-перебежчика Кузьминова».
В России в случае экстрадиции Тимофеевым грозит пожизненный срок по статье о теракте, добавил Иванников.
Тимофеевых могут ликвидировать.
Подполковник считает очень вероятной версию, что Тимофеевых могут ликвидировать, чтобы они не наболтали лишнего.
«То, что супруги Тимофеевы будут ликвидированы, — вполне реально и с точки зрения западных и украинских спецслужб оправдано. Они выполнили свою функцию и своё террористическое задание и более не нужны. Если они попадут в руки российской контрразведки и российского правосудия, то могут дать нежелательные показания, чего боятся и в MI-6, и в Главном управлении разведки Украины. Самым безопасным решением для этих спецслужб станет устранение семейной пары», — пояснил Иванников.
Трупы Тимофеевых не найдут, спецслужбы сделают все возможное, чтобы их скрыть, убежден он.
Деньги и идеология стали мотивом.
Иванников назвал три причины, по которым Тимофеевы могли согласиться на диверсию.
«Основной мотивацией являются деньги. В большинстве случаев агентов выбирают из числа тех, кто имеет задолженности в банках и кому деньги очень необходимы. Супруги могли как раз оказаться в категории лиц, склонных к совершению преступления из-за личной выгоды», — сказал Иванников.
Эксперт также не исключил идеологическую составляющую.
«Есть граждане, подверженные киевской пропаганде, которые могут совершить террористический акт и прочие противоправные действия. Тимофеевы могли совершить преступление из политических и в некоторых случаях религиозных соображений. Украинский нацизм является не только политическим движением, но и отчасти религиозным», — добавил он.
Киев вздрогнет от ответа.
Киевскому режиму и британской разведке MI-6 стоит приготовится к тому, что они понесут страшное наказание за операцию по запуску дронов из фур, предупредил Иванников.
«Ответ будет находиться в военной плоскости. Киевскому режиму вместе с кураторами из MI-6 нужно приготовиться к тому, что им придётся претерпеть страшное наказание. Без ответа такие террористические акты никогда не остаются. В России есть опытные специалисты, которые могут достойным образом ответить и подготовить операцию в отношении киевского режима, ничуть не менее значимую по своим параметрам, нежели операция “Паутина”», — подытожил эксперт.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.