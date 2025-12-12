Охота на семейную пару агентов ГУР: возмездие за атаку дронов с фур

Супруги поддерживали Евромайдан и свержение власти на Украине, а в 2018 году переехали в Россию. Позже их нашли украинские спецслужбы. Перед тем, как приступить к подготовке к операции, Тимофеевых проверили на полиграфе во Львове. После этого их перенаправили в Россию. На границе в РФ их допрашивали более трех часов, но в итоге пропустили.