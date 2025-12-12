Стало известно, из чего должно состоять настоящее пиво: на что обратить внимание

При неверном составе пиво может превратиться в пивной напиток. Оно должно изготавливаться только из хмеля, солода и воды. Об идеальном составе пива рассказал член-корреспондент РАН Александр Панасюк в беседе с РИА Новости.
Замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности указал на правильное соотношение всех элементов напитка. По его мнению, солода в пиве должно быть не менее 80% в сравнении с объемом зернового сырья. Эксперт также посоветовал обращать внимание на пометку «хмель». Этот важный ингредиент существенно отличается от «хмелепродуктов».
«Хмель, солод и вода — это самое главное», — поделился Александр Панасюк.
