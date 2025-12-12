Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, из чего должно состоять настоящее пиво: на что обратить внимание

Корреспондент РАН Панасюк назвал хмель, солод и воду идеальным составом пива.

Источник: Комсомольская правда

При неверном составе пиво может превратиться в пивной напиток. Оно должно изготавливаться только из хмеля, солода и воды. Об идеальном составе пива рассказал член-корреспондент РАН Александр Панасюк в беседе с РИА Новости.

Замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности указал на правильное соотношение всех элементов напитка. По его мнению, солода в пиве должно быть не менее 80% в сравнении с объемом зернового сырья. Эксперт также посоветовал обращать внимание на пометку «хмель». Этот важный ингредиент существенно отличается от «хмелепродуктов».

«Хмель, солод и вода — это самое главное», — поделился Александр Панасюк.

Россиянам также напомнили о вреде переедания. Это особенно актуально в преддверие новогодних праздников. По словам врача-диетолога Марият Мухиной, переедания чреваты обострениями. За ними может последовать госпитализация.