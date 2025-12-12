Стало известно, из чего должно состоять настоящее пиво: на что обратить внимание

Замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности указал на правильное соотношение всех элементов напитка. По его мнению, солода в пиве должно быть не менее 80% в сравнении с объемом зернового сырья. Эксперт также посоветовал обращать внимание на пометку «хмель». Этот важный ингредиент существенно отличается от «хмелепродуктов».