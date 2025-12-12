Politico: Россия отвергнет идею создания свободной экономической зоны в Донбассе

Россия, вероятно, отвергнет предложение о создании свободной экономической зоны в Донбассе, которое обсуждается в рамках украинско-американских переговоров. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, данный пункт был включен Киевом в план из 20 позиций, представленный Вашингтону. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что саму идею изначально предложили США как компромиссный вариант. При этом он подчеркнул, что Киев не устраивает такой сценарий, и вопрос должен быть решен референдумом.
Источники Politico также отметили, что администрация американского лидера Дональда Трампа использует коррупционный скандал на Украине для давления на Зеленского, считая Киев более слабой стороной конфликта.
Ранее Зеленский допустил «всеукраинский референдум» по вопросам территорий Донбасса. Он добавил, что план Соединенных Штатов предусматривает вывод ВСУ из Донбасса и создание демилитаризованной зоны.
Зарубежные СМИ сообщили, что мирный план Вашингтона предполагает, что демилитаризованную зону международное сообщество признает территорией России. Однако в плане указано, что «российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону».