Пашинян на фоне здания ФСБ признался в любви подписчикам из Москвы под песню «Белые розы»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале видео на фоне здания ФСБ на Лубянке в Москве. Ролик политик сопроводил песней группы «Ласковый май» «Белые розы».
«Желаю вам всего наилучшего и хорошего дня, люблю всех вас», — подписал видео Пашинян.
Кроме того, на видео премьер показал пальцами сердце своим подписчикам.
Накануне самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна успешно приземлился в Москве. Изначально с приземлением борта Пашиняна возникли проблемы. Поэтому самолет был направлен в аэропорт Санкт-Петербурга. Однако потом ситуация разрешилась. Как итог, воздушное судно оказалось в Москве.
Напомним, премьер Армении примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.
Также накануне Пашинян выступил с заявлением о будущем Армении, каким его видит сам политик. Он заявил, что цель его страны — не выйти из Евразийского экономического союза, а стать членом Евросоюза. Одновременно премьер признал — Ереван понимает, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзу и Евросоюзе невозможно.
На фоне визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве у здания армянского посольства состоялась акция в поддержку Армянской апостольской церкви «Мы вместе с Эчмиадзином».
В митинге принимают участие более тысячи человек, выступая с требованиями к Пашиняну прекратить нападки на Армянскую апостольскую церковь, католикоса всех армян Гарегина II и других иерархов.
Мероприятие состоялось на фоне напряженных отношений Никола Пашиняна с ААЦ. Премьер-министр Армении дошел до стадии открытой войны с церковью и священнослужителями, пообещав лично возглавить борьбу против них.
А после того, как одна из главных русофобок ЕС — глава Евродипломатии Кая Каллас пообещала Армении 270 млн евро на «укрепление евроинтеграции Армении», политолог Данила Гуреев заявил, что Пашинян должен превратиться в Зеленского, иначе его сменят. Так что теперь стоит оценивать шансы на то, чтобы Армения не превратилась в Украину.