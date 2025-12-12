Пашинян на фоне здания ФСБ признался в любви подписчикам из Москвы под песню «Белые розы»

А после того, как одна из главных русофобок ЕС — глава Евродипломатии Кая Каллас пообещала Армении 270 млн евро на «укрепление евроинтеграции Армении», политолог Данила Гуреев заявил, что Пашинян должен превратиться в Зеленского, иначе его сменят. Так что теперь стоит оценивать шансы на то, чтобы Армения не превратилась в Украину.