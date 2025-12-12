Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Российские военнослужащие ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор Ростовской области уточнил, что, в частности, украинские беспилотники были нейтрализованы в Ростове. Он подчеркнул, что в результате атаки киевского режима никто не пострадал.
«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать российские регионы.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на многоквартирный дом в Твери травмы получили семь человек, в том числе ребёнок. Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв заявил, что взрослым и ребёнку оказывается помощь в медучреждении.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв прибыл к жилому дому, где в результате атаки беспилотника пострадали местные жители. Здесь развёрнут оперштаб. Правительство Тверской области показало кадры с места случившегося.