Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на многоквартирный дом в Твери травмы получили семь человек, в том числе ребёнок. Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв заявил, что взрослым и ребёнку оказывается помощь в медучреждении.