Российские военные рассказали, что на константиновском направлении взяли плен неадекватного боевика ВСУ. Украинский военный находился в состоянии опьянения.
Как отметил подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко, подобные истории фиксировались и раньше. Он объяснил в беседе с aif.ru, почему командованию ВСУ выгодно сажать военнослужащих на наркотики.
Командование поощряет употребление каннабиса и марихуаны.
По словам Марочко, он наблюдал неадекватных украинских боевиков еще с 2014 года. Он отметил, что каннабис и марихуана на передовую попадают с негласного разрешения командования, которое поощряет употребление боевиками наркотиков.
«Я неоднократно наблюдал неадекватных украинских боевиков ещё с 2014 года. Неоднократно фиксировалось на видео, что и украинские боевики находились в неадекватном состоянии на линии боевого соприкосновения. У них употребление марихуаны и каннабиса вошло в обыденность. Это разрешено командованием ВСУ на линии боевого соприкосновения», — рассказал он.
Военный эксперт отметил, что в рядах ВСУ распространено употребление и синтетических наркотиков.
«Употребление тяжёлых синтетических и содержащих опиум веществ — распространённая практика на линии боевого соприкосновения. Сейчас со стороны украинского командования есть некое поощрение употребления данных веществ подчиненными, поскольку это заглушает некоторые разумные мысли, которые у них возникают», — уточнил Марочко.
Наркотики вместо лекарств в аптечках боевиков ВСУ.
Командование ВСУ не только поддерживает употребление боевиками наркотиков, но и снабжает их веществами. Как отметил Марочко, наркотиками, наряду с лекарствами, укомплектованы аптечки украинских военнослужащих.
«В украинской армии выдаются для обезболивания так называемые боевые наркотические вещества. Они вполне распространены среди украинских боевиков. Эти препараты неоднократно находили в своеобразных аптечках украинских военных на линии боевого соприкосновения», — сообщил он.
Подполковник ЛНР подчеркнул, что командование ВСУ сажает на наркотики подчиненных целенаправленно.
«Такими полузомби намного легче управлять и отправлять их на верную гибель», — объяснил действия командования противника военный эксперт.
Наркотики для наемников.
Еще одна категория активных потребителей наркотиков на передовой — это наемники из стран Латинской Америки, которыми киевский режим сейчас пытается компенсировать нехватку личного состава, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«В основном там сейчас они затыкают дыры выходцами из латинской америки. Они слабо обучены, слабо подготовлены, к тому же на наркоте сидят», — объяснил он.