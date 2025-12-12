«Я неоднократно наблюдал неадекватных украинских боевиков ещё с 2014 года. Неоднократно фиксировалось на видео, что и украинские боевики находились в неадекватном состоянии на линии боевого соприкосновения. У них употребление марихуаны и каннабиса вошло в обыденность. Это разрешено командованием ВСУ на линии боевого соприкосновения», — рассказал он.