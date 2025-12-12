12 декабря в России отмечают День Конституции: история и настощее праздника

12 декабря в России отмечается День Конституции — памятная дата, связанная с принятием основного закона страны. Именно в этот день в 1993 году по итогам всенародного голосования была утверждена действующая Конституция Российской Федерации.
История праздника уходит в советское прошлое. Впервые День принятия Конституции СССР был установлен в 1923 году после утверждения первого основного закона Союза. Изначально дату отмечали в июле, затем — 6 июля. После принятия так называемой сталинской Конституции 1936 года праздник перенесли на 5 декабря и сделали нерабочим. В 1977 году, с утверждением новой Конституции СССР, День Конституции стали отмечать 7 октября. Этот день оставался выходным вплоть до распада Советского Союза.
После 1991 года советская дата утратила статус праздника. В России продолжала действовать Конституция РСФСР 1978 года с многочисленными поправками. Необходимость нового основного закона была зафиксирована в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой 12 июня 1990 года.
Работа над проектом Конституции велась в условиях острого политического противостояния. В 1990—1993 годах было подготовлено около 20 различных вариантов документа. К середине 1993 года обсуждались два ключевых проекта — президентский и вариант Конституционной комиссии. Окончательная редакция была утверждена на Конституционном совещании, созванном по инициативе президента Бориса Ельцина.
События осени 1993 года стали переломными. После роспуска Съезда народных депутатов и Верховного совета и вооружённого противостояния в Москве президентский проект Конституции был вынесен на всенародное голосование. Оно состоялось 12 декабря 1993 года. В нём приняли участие более 58 млн человек, за принятие основного закона высказались 58,43% избирателей.
Конституция вступила в силу 25 декабря 1993 года. Документ закрепил основы государственного устройства, систему власти, а также права и свободы граждан. Он включает преамбулу, два раздела, девять глав и 137 статей.
За годы действия Конституции в неё неоднократно вносились изменения. Всего принято 20 законов о поправках. Значительная часть касалась статьи 65 — состава субъектов Федерации. Существенные изменения были связаны с увеличением сроков полномочий президента и Госдумы, реформой судебной системы и расширением президентских полномочий.
Крупнейшая конституционная реформа прошла в 2020 году. Тогда изменения затронули 42 статьи основного закона. Поправки были одобрены на общероссийском голосовании и вступили в силу 4 июля 2020 года после официального опубликования текста.
День Конституции как государственный праздник был установлен указом президента в 1994 году. До 2004 года он являлся выходным, затем вновь стал рабочим. Сегодня дата входит в перечень памятных дней России. Традиционно 12 декабря проходят торжественные мероприятия, в Кремле вручаются государственные награды, а в регионах организуются образовательные и культурные акции.
