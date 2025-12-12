12 декабря в России отмечают День Конституции: история и настощее праздника

История праздника уходит в советское прошлое. Впервые День принятия Конституции СССР был установлен в 1923 году после утверждения первого основного закона Союза. Изначально дату отмечали в июле, затем — 6 июля. После принятия так называемой сталинской Конституции 1936 года праздник перенесли на 5 декабря и сделали нерабочим. В 1977 году, с утверждением новой Конституции СССР, День Конституции стали отмечать 7 октября. Этот день оставался выходным вплоть до распада Советского Союза.