Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану

Глава государства поздравил вновь избранного Президента Швейцарии, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания Президентом Швейцарской Конфедерации.

В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу — счастья и благополучия.