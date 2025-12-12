Россельхознадзор усиливает контроль за поставками ёлок в Омскую область

В преддверии новогодних праздников Россельхознадзор усиливает контроль за поставками хвойных деревьев в Омскую область. Основные поставки ёлок и сосен поступают в регион из Челябинской области, Пермского края и Республики Башкортостан.
Сентябрь-ноябрь текущего года стали периодом активного ввоза хвойных деревьев: за это время в регион было доставлено семь партий, общей численностью более 3 100 деревьев. Каждая из этих партий сопровождалась обязательными карантинными сертификатами.
Тем не менее, в ходе проверок ведомство выявило нарушения. Омское управление Россельхознадзора направило официальные предостережения семи организациям, привёзшим более 3 000 деревьев. Эти компании неоднократно нарушали установленные правила ввоза подкарантинной продукции: не уведомляли контролирующие органы о прибытии грузов и не закрывали вовремя карантинные сертификаты. Такие действия являются нарушением закона «О карантине растений», препятствуют отслеживанию продукции и создают риски для фитосанитарной безопасности региона, увеличивая вероятность распространения вредных организмов.
Кроме того, омские органы надзора занимаются контролем и экспорта хвойных деревьев. В частности, в декабре была успешно сертифицирована партия из более чем 2 000 сосен для отправки в Казахстан. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных организмов, и для всего груза были оформлены фитосанитарные сертификаты для вывоза за пределы России.