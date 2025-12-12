Россельхознадзор усиливает контроль за поставками ёлок в Омскую область

Кроме того, омские органы надзора занимаются контролем и экспорта хвойных деревьев. В частности, в декабре была успешно сертифицирована партия из более чем 2 000 сосен для отправки в Казахстан. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных организмов, и для всего груза были оформлены фитосанитарные сертификаты для вывоза за пределы России.