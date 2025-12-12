«Пусть он и взял гражданство Казахстана»: хоккеист «Барыса» высказался об Александре Бублике

Молодой хоккеист дал интервью пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, в котором рассказал о своей жизни. Так, он ответил на вопросы о развитии других видов спорта в нашей стране и заявил, что бокс является наиболее популярным.
«Бокс. Все любят бокс, отдают детей в секции. Особенно из-за титулов Геннадия Головкина, он легенда спорта. Все вставали рано утром смотреть его бои. Я тоже. Летом иногда сам тренируюсь, чтобы поддерживать физическую форму», — сказал хоккеист.
Также Кайыржана спросили о теннисе и он признался, что следит за выступлениями Александра Бублика.
«Мне теннис нравится. Смотрю турниры, слежу за Александром Бубликом, пусть он и взял гражданство Казахстана. Нравится его стиль, как он играет», — сказал Динмухамед Кайыржан.