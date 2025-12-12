Омичам рассказали, кому положена «13-я зарплата» в декабре 2025 года

Претендовать на дополнительную выплату в декабре могут несколько категорий сотрудников. Те, у кого это прописано в документах. Главное условие — положение о «13-й зарплате» должно быть чётко зафиксировано в коллективном договоре, положении о премировании или индивидуальном трудовом договоре с указанием условий её получения.