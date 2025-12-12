Омичам рассказали, кому положена «13-я зарплата» в декабре 2025 года

Декабрь для многих работников ассоциируется не только с новогодними хлопотами, но и с ожиданием «13-й зарплаты» — приятной финансовой прибавки по итогам года. Однако юристы напоминают: эта выплата — не обязанность всех работодателей, а стимулирующая премия.
«Юридически понятия “13-я зарплата” в законодательстве нет. Речь идёт о годовой премии. Она является поощрением, а не обязательной частью заработной платы», — поясняет юрист Светлана Шабронова.
Претендовать на дополнительную выплату в декабре могут несколько категорий сотрудников. Те, у кого это прописано в документах. Главное условие — положение о «13-й зарплате» должно быть чётко зафиксировано в коллективном договоре, положении о премировании или индивидуальном трудовом договоре с указанием условий её получения.
Для отдельных категорий (например, судей, прокуроров, некоторых федеральных чиновников) выплата годовой премии часто устанавливается специальными указами или постановлениями.
Педагоги, врачи, работники культуры могут получать такую премию, если она предусмотрена отраслевыми соглашениями или актами региональных властей.
Если в компании есть утверждённые критерии (выполнение плана, безупречная дисциплина, достижение ключевых показателей эффективности — KPI), то премию получат те, кто им соответствует.
Единого правила расчёта такой суммы нет. Всё зависит от внутренних документов работодателя. Премия может быть равна одному месячному окладу, проценту от годового дохода, фиксированной сумме или начисляться с учётом стажа работы, выполненных KPI.
