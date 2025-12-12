Ричмонд
Минстрой Омской области выставил на продажу участок в Пушкино под школу и детсад

Аукцион пройдет 19 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства и ЖКХ Омской области сообщило 12 декабря о продаже участка в селе Пушкино. Земля предназначена для строительства учреждений дошкольного, начального и среднего образования в Омском районе.

Площадь территории составляет 31,6 гектара. Начальная цена лота установлена в размере 29,9 миллиона рублей. Аукцион по его продаже назначен на следующую пятницу, 19 декабря. Торги пройдут в электронной форме на федеральном портале «Земля. Дом.РФ».

Ранее «КП Омск» рассказала, что власти подтвердили планы работы над проектами метротрама и метротролла.