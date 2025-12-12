Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые павильоны установили на трёх остановках в микрорайоне Патрокл во Владивостоке

Обновление — часть системной работы по улучшению городской транспортной инфраструктуры.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители микрорайона Патрокл во Владивостоке могут теперь с комфортом ждать автобус — на трёх остановках установлены современные павильоны, сообщила пресс-служба администрации города.

«Павильоны смонтировали на остановках “Сочинская, 1”, “Улица Новороссийская” и “Детский сад № 167”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в Патрокле уже реконструировали перекрёсток Новороссийская — Басаргина: добавили поворотную полосу и установили светофоры для безопасного движения. Кроме того, за последние два года в микрорайоне привели в порядок почти 2,7 км дорог. В числе обновлённых — улицы Архангельская, Сочинская, Североморская и Новороссийская. На Архангельской не только уложили новое асфальтовое полотно, но и обустроили тротуары, пешеходные переходы и уличное освещение.

Также напомним, что у дома № 22 на улице Посьетской ликвидировали платную парковку и организовали новую автобусную остановку — специально для запуска маршрута № 88, который начал курсировать в эту пятницу.