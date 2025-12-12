Новые павильоны установили на трёх остановках в микрорайоне Патрокл во Владивостоке

Отмечается, что в этом году в Патрокле уже реконструировали перекрёсток Новороссийская — Басаргина: добавили поворотную полосу и установили светофоры для безопасного движения. Кроме того, за последние два года в микрорайоне привели в порядок почти 2,7 км дорог. В числе обновлённых — улицы Архангельская, Сочинская, Североморская и Новороссийская. На Архангельской не только уложили новое асфальтовое полотно, но и обустроили тротуары, пешеходные переходы и уличное освещение.