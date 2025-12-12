В ГД предложили разрешать выезд за границу россиянам в день погашения долга

По мнению парламентария, при погашении задолженности и вынесении постановления об отмене ограничения на выезд гражданин должен иметь реальную возможность выехать из Российской Федерации в тот же день. В настоящее время снятие ограничений происходит на следующий рабочий день, что создаёт проблемы.
Плякин привёл пример, что если гражданин оплатил долги 30 декабря, то база данных обновится только 12 января, и все новогодние праздники он будет вынужден оставаться дома, несмотря на исполнение своих обязательств.
Ранее в Госдуме раскрыли, до какого дня можно оплатить декабрьскую «коммуналку» без пеней. Порядок и сроки оплаты коммунальных услуг закреплены в Постановлении правительства РФ № 354: по общему правилу, платить за «коммуналку» нужно до 10-го числа месяца, следующего за расчётным периодом. В январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому включается правило переноса на ближайший следующий рабочий день.
