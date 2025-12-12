В ГД предложили разрешать выезд за границу россиянам в день погашения долга

По мнению парламентария, при погашении задолженности и вынесении постановления об отмене ограничения на выезд гражданин должен иметь реальную возможность выехать из Российской Федерации в тот же день. В настоящее время снятие ограничений происходит на следующий рабочий день, что создаёт проблемы.