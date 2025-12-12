Бить глубже: Киев ждет жесткое возмездие за атаку дронов на танкеры

Вечером 10 декабря Украина с помощью безэкипажных катеров атаковала уже четвертый по счету танкер третьих стран, направляющийся в Россию. Под удар попал танкер Dashan под флагом Гамбии или, по другим данным, Коморских Островов. Судно направлялось в Новороссийск через Черное море.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.
Три танкера попали под удар за два дня.
Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, следовавший в Новороссийск. Судно находилось у побережья острова Кефкен в 28 милях от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Через некоторое время под удар морских беспилотников попал танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции.
CNN и Reuters сообщили, что Украина взяла на себя ответственность за атаки на эти два танкера в Черном море.
В воскресенье, 30 ноября, нефтяной танкер MERSİN начал тонуть у побережья Сенегала, судно следовало под флагом Панамы. По версии Istanbul Haber, судно атаковал украинский дрон. Танкер заходил в августе в российский порт Тамань, что могло дать повод украинским террористам причислить его к так называемому «теневому флоту» России.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru назвал плевком в сторону Турции подрыв ВСУ танкеров в Черном море.
К танкерам могут приставить охрану.
Атаку четвертого танкера в Черном море прокомментировал aif.ru бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.
По его мнению, безэкипажные катера могли атаковать танкер из Одессы.
«Если дроны запускаются с Украины, с Одессы, к примеру, или с ходовых кораблей, судов, то надо за этим следить. Надо обнаруживать эти дроны, вести глубинную разведку», — сказал Комоедов.
Также адмирал призвал прекращать одиночные проходы танкеров, чтобы не допускать впредь подобных атак.
«Надо завязывать с проходами одиночными танкерами, нужно комплектовать конвои и осуществлять охрану. И самое главное — нужно усилить разведку, чтобы заблаговременно обнаруживать эти безэкипажные дроны и наносить по ним удары», — добавил Комоедов.
Украина получит жесткий ответ.
Российские военные могут ударить по местам сбора украинских дронов в ответ на атаку четырех танкеров в Черном море и Сенегале, подчеркнул адмирал.
«Надо увеличить глубину поражения — бить по дронам, где они собираются, откуда транспортируются и спускаются на воду. Надо бить по местам управления этими дронами», — сказал Комоедов.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, если Украина продолжит атаки на танкеры в Черном море, то РФ может принять «ответные меры» против судов стран, помогающих Украине.