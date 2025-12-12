Бить глубже: Киев ждет жесткое возмездие за атаку дронов на танкеры

Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, следовавший в Новороссийск. Судно находилось у побережья острова Кефкен в 28 милях от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Через некоторое время под удар морских беспилотников попал танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции.