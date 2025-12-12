Ричмонд
Артист Влад Соколовский сообщил об угрозах своей семье: Теперь делом займутся правоохранительные органы

Правоохранители в Москве начали проверку из-за угроз семье певца Соколовского.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский артист Влад Соколовский ответил на вопросы об угрозах ему и его семье. Певец сообщил, что делом теперь займутся правоохранительные органы. По его словам, уже «проводятся определенные мероприятия». Так артист заявил в Telegram-канале.

Влад Соколовский поделился переживаниями на счет угроз в адрес своего маленького сына. Он напомнил, что они поступают в течение нескольких лет. По мнению певца, в инцидентах могут быть виновны его бывшие фанатки.

Артист рассказал, что злоумышленники обещают похитить их с супругой ребенка. Он уточнил, что уголовное дело по факту угроз пока не возбуждено.

Между тем директор оказавшейся в центре скандала певицы Ларисы Долиной заявил, что артистку могли убить. По словам Сергея Пудовкина, «люди перешли границы». Он выразил недоумение всеобщим гневом россиян в адрес Ларисы Долиной.