ВОЗ: Шесть процентов переболевших COVID-19 до сих пор страдают от симптомов

Около шести процентов людей, перенесших коронавирусную инфекцию, продолжают страдать от ее долгосрочных последствий. Об этом в четверг, 11 декабря, заявили представители Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции в Женеве.

Симптомы варьируются от легкой усталости до серьезных когнитивных нарушений, включая проблемы с памятью и «туман в голове». Глава соответствующего департамента ВОЗ Абдирахман Махамуд подчеркнул, что исследования не выявили связи между этими симптомами и вакцинацией, их причиной является сама болезнь.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что, несмотря на пройденный пик, коронавирус продолжает мутировать и представлять угрозу для уязвимых групп. Организация опубликовала единый стратегический план для долгосрочного управления угрозами со стороны коронавирусных заболеваний, включая COVID-19, передает РИА Новости.

Помимо этого, в России фиксируют резкий рост случаев заражения агрессивным гриппом А (H3N2), штамм которого получил название «гонконгский». Болезнь развивается стремительно: взрослые «падают» за пару часов, а дети — за 15−30 минут. Какие симптомы характерны для гонконгского гриппа, насколько он опасен и может ли привести к летальному исходу, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.